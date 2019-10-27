Итоги 26:10: Скандал с Зеленским и конопляный марш



В Киеве прошел Конопляный марш свободы

В Киеве состоялся очередной марш сторонников легализации медицинской марихуаны. Участники акции требовали урегулирования законного доступа пациентов к медицинскому каннабису, а также декриминализации незначительных проступков, связанных с незаконным хранением каннабиса без цели сбыта.

Трамп отменил пошлины для ряда украинских товаров

Президент США Дональд Трамп подписал указ о восстановлении беспошлинного режима в отношении ряда товаров из Украины. Решение было принято из-за того, что Украина "обеспечила эффективную защиту прав интеллектуальной собственности", добившись прогресса в данном направлении.

Зеленский посетил военных в Золотом и поругался с добровольцем

Президент Владимир Зеленский посетил позиции украинских добровольцев в районе населенного пункта Золотое Луганской области, где должно состояться разведение сил и средств. Диалога у президента с добровольцами не получилось. На беспокойства бойцов в связи с готовящимся отведением сил Зеленский заявил, что он – "президент страны, ему 42 года и он – не "лох".

В штабе ООС заявили, что добровольцы, с которыми общался президент в Золотом, находятся там с оружием нелегально.

В пяти городах Украины выявили загрязнение воздуха

В Украине 26 октября значительных превышений уровней загрязнения атмосферного воздуха не зафиксировано.



На территории страны содержится антициклонный характер погоды, что обусловливает отсутствие осадков, слабый ветер, повышение температуры воздуха от поверхности земли до высоты 700-800 м (инверсия), отсутствие вертикального перемешивания воздуха, густые туманы. Эти факторы способствуют накоплению в приземном слое загрязняющих веществ.

Вместе с тем, значительный рост уровней загрязнения воздуха не наблюдается. Незначительные превышения предельно допустимых концентраций имеют место только в Днепре, Одессе, Кривом Роге, Львове и Каменском.

Турция пригрозила возобновить операцию в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если за 150 часов курдские формирования Отряда народной самообороны и Рабочей партии Курдистана не покинут северную часть Сирии, Турция готова сама очистить регион.

"Мы работаем над созданием безопасной зоны в Сирии, чтобы предотвратить атаки РКК, YPG и ИГ. Если через 150 часов террористы останутся, мы возьмем контроль над регионом и самостоятельно вычистим их с территории", - сказал он.

США начали перебрасывать войска из Ирака в Сирию

Американские военные начали прибывать с территории Ирака в сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор. Военнослужащие будут находиться в регионе для того, чтобы предотвратить попадание нефтяных месторождений в руки боевиков Исламского государства. План предполагает возвращение в Сирию нескольких сотен военных.

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Источник: korrespondent.net