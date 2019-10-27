Лента RSS
Подписаться на ленту
27 октября 2019, воскресенье, 09:58
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,27
27. 10. 2019

В КНДР назвали дату конца дружбы Трампа и Ким Чен Ына

Власти США допустят ошибку, если проигнорируют крайний срок для переговоров с Северной Кореей о денуклеаризации. Такое заявление от имени высокопоставленного представителя КНДР Ким Ен Чхоля северокорейское государственное новостное агентство KCNA распространило в субботу, 26 октября. Пхеньян установил в качестве этого срока конец 2019 года.

По словам Ким Ен Чхоля, тогда же завершатся и "тесные личные отношения" президента США Дональда Трампа с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном, если Вашингтон не примет необходимые меры.

"Бывают вечные враги, но не бывает вечных друзей", – говорится в заявлении представителя Северной Кореи.

Вашингтон оказывает "хитрое и жестокое" давление на Пхеньян, утверждает Ким Ен Чхоль. По его словам, США не уделяют внимания призывам северокорейской стороны к новому подходу в решении проблемы денуклеаризации.

Напомним, 30 июня Трамп и Ким Чен Ыном встретились в третий раз – на демаркационной линии между Южной и Северной Кореей. Они договорились о возобновлении контактов на рабочем уровне.

В октябре рабочие делегации США и КНДР провели переговоры в Стокгольме. По их окончании северокорейская сторона заявила о провале встречи и выразила разочарование США. При этом Госдеп США назвал переговоры хорошими и подчеркнул необходимость времени и терпения для поиска решений.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Перед тем, как помыть окна на своём 12-м этаже, всегда оставляю записку: "Это не суицид. Просто не повезло".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.