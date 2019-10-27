На Донбассе за сутки 21 обстрел, ВСУ без потерь

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки 21 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Украинские военные не понесли потерь, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в воскресенье, 27 октября.

Противник обстреливал позиции украинских военных из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы фиксировались вблизи Невельского, Марьинки (дважды), Талаковки (дважды), Красногоровки, Павлополя, Новолуганского (пять раз), Хутора Вильного, Золотого (дважды), Золотого-4, Луганского (дважды), Зайцево, Светлодарска, Новгородского.

С начала нынешних суток сепаратисты три раза обстреляи позиции ВСУ – вблизи Луганского, Новолуганского и Светлодарска. Ни один украинский военный за ночь не пострадал.

Напомним, за сутки 25 октября сепаратисты 13 раз нарушили режим прекращения огня. Тогда были ранены три бойца ВСУ.

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Источник: korrespondent.net