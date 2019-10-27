Лента RSS
Подписаться на ленту
27 октября 2019, воскресенье, 10:05
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,27
27. 10. 2019

На Донбассе за сутки 21 обстрел, ВСУ без потерь

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки 21 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Украинские военные не понесли потерь, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в воскресенье, 27 октября.

Противник обстреливал позиции украинских военных из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы фиксировались вблизи Невельского, Марьинки (дважды), Талаковки (дважды), Красногоровки, Павлополя, Новолуганского (пять раз), Хутора Вильного, Золотого (дважды), Золотого-4, Луганского (дважды), Зайцево, Светлодарска, Новгородского.

С начала нынешних суток сепаратисты три раза обстреляи позиции ВСУ – вблизи Луганского, Новолуганского и Светлодарска. Ни один украинский военный за ночь не пострадал.

Напомним, за сутки 25 октября сепаратисты 13 раз нарушили режим прекращения огня. Тогда были ранены три бойца ВСУ.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Перед тем, как помыть окна на своём 12-м этаже, всегда оставляю записку: "Это не суицид. Просто не повезло".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.