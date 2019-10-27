Северная Македония созывает саммит государств Западных Балкан

Президент Северной Македонии Стево Пендаровски выступил с инициативой о созыве саммита стран Западных Балкан. Об этом сказал глава государства по итогам встречи с президентом Албании Илиром Мета, сообщает Укринформ в воскресенье, 27 октября.

"Северная Македония, Албания и другие государства региона должны продолжить европейский путь, который не имеет альтернативы. Президент Пендаровски предложил странам Западных Балкан провести чрезвычайную встречу в верхах, чтобы обсудить вопросы расширения ЕС и добрососедские отношения между государствами региона", – говорится в сообщении пресс-службы президента Северной Македонии.

Отмечается также, что в случае одобрения инициативы, Северная Македония могла бы организовать этот саммит.

Президент Пендаровски заверил своего албанского коллегу в том, что Северная Македония продолжит вектор европейской интеграции государства.

Напомним, на прошлой неделе саммит ЕС отказался начать переговоры о вступлении двух стран – Северной Македонии и Албании. Еврокомиссар Хан заявил, что лидеры Евросоюза "не смогли выполнить свое обязательство" о начале переговоров.

Позже президент Европейского совета Дональд Туск рассказал, что несколько стран-членов ЕС проголосовали против начала переговоров и пообещал, что Евросоюз снова рассмотрит этот вопрос до саммита в Загребе в мае 2020 года.

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Источник: korrespondent.net