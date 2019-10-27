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27. 10. 2019

В Афганистане отражена атака талибов: более 50 погибших

На северо-западе Афганистана в ходе отражения атаки боевиков группировки Талибан в провинции Фарьяб за ночь убито 53 экстремиста. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на начальника пресс-центра 209 корпуса афганской армии Ханифа Резаи в воскресенье, 27 октября.

"Крупная атака экстремистов на уезд Маймана, где находится административный центр провинции, началась вечером в субботу с территории уезда Паштун Кот в районе населенных пунктов Гадои-Кала и Хваджа-Номусо. При отражении атаки при поддержке авиации и артиллерии было ликвидировано 53 террориста, в том числе несколько их ключевых командиров. Тела убитых боевиков остались на поле боя, их личности уточняются", – сказал Резаи.

По его словам, в ходе боя ранены четверо афганских военнослужащих. Резаи также отметил, что никто из мирных жителей не пострадал.

На прошлой неделе в Афганистане не менее 15 полицейских погибли при столкновениях с боевиками Талибана в северной провинции Кундуз. Также были убиты восемь талибов.

Напомним, в конце сентября сообщалось, что в ходе военнй операции в Афганистане были ликвидированы более 40 талибов.

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Источник: korrespondent.net
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