В Британии задержан пятый подозреваемый по делу о 39 трупах

Полиция Северной Ирландии задержала пятого подозреваемого, который может быть причастен к гибели 39 человек, тела которых нашли на этой неделе в грузовике в графстве Эссекс. Об этом сообщил телеканал Sky News в субботу, 26 октября.

Отмечается, что 20-летнего мужчину из Северной Ирландии задержали в порту Дублина, он прибыл из Франции.

"Он был арестован по несвязанным с этим вопросом, но, как известно, полиция Эссекса заинтересована в этом человеке в рамках расследования убийства восьми женщин и 31 мужчины", – говорится в сообщении.

Ранее в этом деле также были арестованы еще три человека: 38-летние мужчина и женщина с Уоррингтона и 48-летний мужчина из Северной Ирландии. Все они подозреваются в незаконной перевозке людей и непредумышленном убийстве и находятся под стражей. А 25-летнему водителю грузовика Морису Робинсону предъявлены обвинения в 39 эпизодах непреднамеренного убийства, а также в торговле людьми, содействие незаконной иммиграции и отмывании денег.

Напомним, на этой неделе британские полицейские обнаружили грузовик с 39 телами в графстве Эссекс. Изначально предполагалось, что грузовик из Болгарии и въехал в Великобританию в минувшую субботу. Скорее всего, люди погибли от переохлаждения. В грузовике была минусовая температура.

Позже GPS-отчет показал, что автомобиль находился во французских лагерях для беженцев в Дюнкерке и Кале, затем отправлялся в Бельгию. В последний раз в Европе прицеп был зафиксирован в бельгийском портовом городе Зебрюгге 22 октября, после чего отправился в поездку в британский Пурфлит.

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Источник: korrespondent.net