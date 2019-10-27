На Закарпатье привезли партию сыворотки от дифтерии

В Ужгород доставлены восемь флаконов сыворотки дифтерийного антитоксина из соседних Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей. Об этом накануне сообщил Закарпатский областной центр здоровья.

"В Ужгород спецтранспортом доставлены восемь флаконов дифтерийного антитоксина. По три дали Львовская и Черновицкая области, два – Ивано-Франковская", – говорится в сообщении.

Отмечается, что еще 100 флаконов антитоксина приобрела Индия. Сейчас проверяется наличие регистрации этого препарата в Украине. Если он будет отвечать всем требованиям, то уже 30 октября его доставят самолетом в Ужгород.

В Закарпатском областном центре здоровья информируют, что сейчас состояние больных дифтерией стабильный, новых случаев заболевания не выявлено.

Напомним, в Ужгороде зафиксирована вспышка дифтерии в местном университете. Известно о 15 заболевших с клиническими признаками дифтерии. Из-за дифтерии на Закарпатье объявили чрезвычайную ситуацию локального характера.

Также сообщалось, что в Киеве подтвержден случай заболевания дифтерией у школьника. Объявлен карантин в классе школы №303 на Позняках, где учится заболевший ученик.

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Источник: korrespondent.net