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27. 10. 2019

На Донбассе попал под обстрел беспилотник ОБСЕ

Подразделения сепаратистов в субботу обстреляли беспилотник специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в воскресенье, 27 октября.

Отмечается, что инцидент произошел в районе населенного пункта Петровское в Донецкой области. Из-за угрозы потери беспилотник был посажен, он не получил повреждений.

В штабе напомнили, что сепаратисты регулярно открывают огонь по беспилотникам СММ ОБСЕ и всячески противодействуют работе таких аппаратов средствами радиоэлектронной борьбы. При этом они обвиняют в препятствовании работе ОБСЕ украинских военных.

"Украинские военные, придерживаясь действующего законодательства и международных обязательств успешно выполняют задачи по сдерживанию российской агрессии и готовы действовать при любом варианте изменений обстановки", – подчеркнули в штабе ООС.

Напомним, за сутки 26 октября сепаратисты 21 раз нарушили режим прекращения огня. Украинские военные тогда не понесли потерь.

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Источник: korrespondent.net
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