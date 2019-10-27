Украинские военные примут участие в марафоне морской пехоты США

В Вашингтоне 11 бойцов ВСУ будут представлять Украину на марафоне морской пехоты США, который в этом году проходит в 44 раз. Соревнования пройдут в воскресенье, 27 октября, сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что впервые в составе сборной Украины есть девушка – Ольга Бенда. Она будет бежать 10-километровую дистанцию. Также в забеге на эту дистанцию участвуют Юрий Козловский, офицер ВМС ВСУ Алексей Бобчанець, "киборг" Александр Терещенко, которого будет сопровождать ветеран Константин Винниченко.

"Дистанцию ​​полного марафона (42 километра) пробегут Валентин Дерели, Владислав Куц, Тарас Забожчук, Дмитрий Туревич, Богдан Оксентюк и Александр Бабич. Вместе с командой будет бежать тренер Наталья Крушинская, которая тренирует ветеранов, в том числе участников команды Марафона морской пехоты США", – рассказал уполномоченный президента Украины по вопросам реабилитации участников АТО Вадим Свириденко.

Организацию, тренировки украинской команды и участие ее в марафоне поддержали ветеранские и благотворительные организации. В США украинцев будет принимать благотворительная организация Allied Forces Foundation. Также команду поддерживают диаспорные организации и украинские дипломаты.

Ранее в Киеве прошли соревнования Игры непокоренных. По их итогам была сформирована сборная Украины из 20 ветеранов и военных с боевыми ранениями. Команда будет участвовать в международных соревнованиях Invictus Games-2020 (Игры непокоренных-2020 – ред.) 9-16 мая 2020 года в нидерландском городе Гаага.

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Источник: korrespondent.net