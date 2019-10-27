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27. 10. 2019

В Хмельницкой области в ДТП погибла семья

Утром в воскресенье в Хмельницкой области на автодороге Житомир – Черновцы близ села Солобковцы Ярмолинецкого района произошло ДТП, в котором погибли три члена семьи из города Хмельницкий, еще один ребенок пострадал. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции 27 октября.

Отмечается, что столкнулись легковой автомобиль Volkswagen Caddy и грузовик DAF. Погибли 42-летний водитель Volkswagen, его 39-летняя жена и 14-летняя дочь, которые были пассажирами авто. Десятилетний сын получил травмы и был доставлен в больницу. Сейчас мальчика обследуют врачи. 52-летний водитель грузовика за медицинской помощью не обращался.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Открыто уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.3 ст.286 УК Украины).

Cмотрите фотогалерею: В Хмельницкой области в ДТП погибла семья

Ранее в Хмельницком иностранец совершил ДТП, в котором погиб ребенок. Гражданин Турции на Mercedes не предоставил преимущество в движении мотоциклу. Транспортные средства столкнулись и мотоцикл отбросило на девочку-пешехода.

А в Запорожье произошло ДТП с участием автомобиля, которым управлял несовершеннолетний. В результате аварии один человек погиб и четверо пострадали.

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Источник: korrespondent.net
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