В Техасе произошла стрельба на встрече выпускников, есть жертвы

В американском городе Гринвилл в штате Техас неизвестный открыл огонь по людям на вечеринке по случаю встречи выпускников. Два человека погибли, не менее 20 были ранены, сообщает Daily Mail в воскресенье, 27 октября.

Трагедия произошла в местном ночном клубе во время бала выпускников филиала Техасского университета A&M (Texas A&M Commerce University). При этом вечеринка не была официальным мероприятием. На ней присутствовали около 750 человек.

Преступнику удалось скрыться, его мотивы неизвестны.

