В Барселоне протестуют против независимости от Испании

В Барселоне в воскресенье, 27 октября, тысячи людей вышли на марш за единство с Испанией и прекращение длительных протестов, начавшихся после осуждения каталонских сепаратистских лидеров, сообщает la Vanguardia.

Акцию организовала каталонская организация Societat Civil Catalana, которая выступает против отделения Каталонии от Испании и за укрепление отношений между Каталонией и остальной страны.

EPA Акция в Барселоне

Организаторы заявили, что хотят минимизировать политическое влияние на демонстрации, но пригласили нескольких ведущих политиков, в частности, от партии Граждане и Народной партии. Представители ультраправой партии Vox также заявили, что примут участие в марше.

Напомним, что в субботу, 26 октября, в Барселоне сотни тысяч людей вышли на манифестацию в поддержку осужденных в Испании лидеров каталонского движения за независимость. По данным местной полиции, в акции приняли участие около 350 000 участников. К вечеру протесты в Барселоне закончились столкновениями группы демонстрантов с полицией. Шесть человек были госпитализированы, пострадали 26 правоохранителей. В целом, почти две недели продолжаются демонстрации в столице Каталонии. Они начались в связи с протестом против осуждения девяти каталонских политиков и активистов на срок от 9 до 13 лет за участие в референдуме о независимости в 2017 году.

Источник: korrespondent.net