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27. 10. 2019

В Барселоне протестуют против независимости от Испании

 
В Барселоне в воскресенье, 27 октября, тысячи людей вышли на марш за единство с Испанией и прекращение длительных протестов, начавшихся после осуждения каталонских сепаратистских лидеров, сообщает la Vanguardia.
 
Акцию организовала каталонская организация Societat Civil Catalana, которая выступает против отделения Каталонии от Испании и за укрепление отношений между Каталонией и остальной страны.
EPA
Акция в Барселоне
Организаторы заявили, что хотят минимизировать политическое влияние на демонстрации, но пригласили нескольких ведущих политиков, в частности, от партии Граждане и Народной партии. Представители ультраправой партии Vox также заявили, что примут участие в марше.
 
Напомним, что в субботу, 26 октября, в Барселоне сотни тысяч людей вышли на манифестацию в поддержку осужденных в Испании лидеров каталонского движения за независимость. По данным местной полиции, в акции приняли участие около 350 000 участников. К вечеру протесты в Барселоне закончились столкновениями группы демонстрантов с полицией. Шесть человек были госпитализированы, пострадали 26 правоохранителей.
 
В целом, почти две недели продолжаются демонстрации в столице Каталонии. Они начались в связи с протестом против осуждения девяти каталонских политиков и активистов на срок от 9 до 13 лет за участие в референдуме о независимости в 2017 году.
 
 
 
 
 

Источник: korrespondent.net
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