Лента RSS
Подписаться на ленту
27 октября 2019, воскресенье, 17:40
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,27
27. 10. 2019

Трамп подтвердил уничтожение главаря ИГИЛ

 
Президент США Дональд Трамп на специальном брифинге подтвердил, что главарь террористической организации Исламское государство (ИГИЛ) Абу Бакр аль-Багдади был уничтожен в ходе операции вооруженных сил США в сирийском Идлибе. 
 
Трамп отметил, что в ходе операции были уничтожены многие сообщники аль-Багдади.
 
"Бандит, который так старался запугать других, провел свои последние минуты в полном страхе, в полной панике и страхе, в ужасе от американских сил, которые обрушились на него", - сказал президента США.
 
Он также сообщил, что в ходе спецоперации ни один американский военнослужащий не погиб.
 
Напомним, ранее СМИ сообщали, что американцы могли убить аль-Багдади. В своем Twitter ночью Трамп написал: "Что-то очень большое только что произошло!".
 
 
 

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Перед тем, как помыть окна на своём 12-м этаже, всегда оставляю записку: "Это не суицид. Просто не повезло".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.