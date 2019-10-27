США могли убить главу Исламского государства - СМИ

Лидер террористической организации Исламское государство Абу Бакр аль-Багдади, как полагают, был убит в ходе рейда, проведенного американскими военными на северо-западе Сирии в субботу, 27 октября, сообшает со ссылкой на два источника телеканал CNN.

Окончательное подтверждение смерти не объявляется, пока не проведены анализы ДНК и биометрическое тестирование, сказали источники.

Представитель министерства обороны заявил, что Багдади взорвал жилет смертника во время операции.

Рейд был проведен группой спецназа, сообщил CNN источник, знакомый с операцией. Установить местонахождение аль-Багдади помогло ЦРУ.

Первым о ликвидации аль-Багдади сообщило издание Newsweek, позже информацию со ссылкой на источники также распространили Reuters и ВВС.

Напомним, что президент США Дональд Трамп написал в Twitter: "Что-то очень большое только что произошло!". Предполагается, что речь могла быть как раз об успешной ликвидации аль-Багдади.

Источник: korrespondent.net