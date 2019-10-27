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27. 10. 2019

Вакарчук и Сенцов прокомментировали разговор Зеленского с добровольцами

 
Лидер партии Голос, народный депутат Украины Святослав Вакарчук и украинский режиссер Олег Сенцов прокомментировали разговор президента Владимира Зеленского с добровольцами в Золотом Луганской области в субботу, 26 октября.
 
"В 2014 году добровольцы помогли спасти Украину... Добробаты часто были единственной опорой Украины на важных участках фронта. Сегодня главное слово, которое нужно сказать нашим добровольцам - "Спасибо!". А любые слова, сказанные пренебрежительно, особенно официальными лицами - не приведут к миру. А приведут к гневу. А гнев не знает слова "Вы". Гнев всегда на "ты", - заявил Вакарчук.
 
 
"Пересмотрел вчерашнее нашумевшее видео стендапа из серии #янелох. В результате: стыд за президента и гордость за добровольца. Не пишу про военных, потому что не чувствую на это морального права, так как не был на войне. Хочется лишь сказать им спасибо, за то, что у нас все еще есть своя страна", — написал Сенцов на своей странице в Facebook.
 
 
Напомним, что 26 октября президент Украины Владимир Зеленский приехал в населенный пункт Золотое-4, где добровольцы и ветераны выступают против отвода украинских войск и прокомментировал возможность встречи с участниками акций Нет капитуляции. Во время общения с одним из добровольцев Зеленский заявил "ты мне переводишь стрелки, ты мне вообще не можешь никакие ультиматумы озвучивать. ... Я президент этой страны. Мне 42-й год. Я не лох какой-то".
 
 

Источник: korrespondent.net
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