Вакарчук и Сенцов прокомментировали разговор Зеленского с добровольцами

"В 2014 году добровольцы помогли спасти Украину... Добробаты часто были единственной опорой Украины на важных участках фронта. Сегодня главное слово, которое нужно сказать нашим добровольцам - "Спасибо!". А любые слова, сказанные пренебрежительно, особенно официальными лицами - не приведут к миру. А приведут к гневу. А гнев не знает слова "Вы". Гнев всегда на "ты", - заявил Вакарчук.

"Пересмотрел вчерашнее нашумевшее видео стендапа из серии #янелох. В результате: стыд за президента и гордость за добровольца. Не пишу про военных, потому что не чувствую на это морального права, так как не был на войне. Хочется лишь сказать им спасибо, за то, что у нас все еще есть своя страна", — написал Сенцов на своей странице в Facebook.

Напомним, что 26 октября президент Украины Владимир Зеленский приехал в населенный пункт Золотое-4, где добровольцы и ветераны выступают против отвода украинских войск и прокомментировал возможность встречи с участниками акций Нет капитуляции. Во время общения с одним из добровольцев Зеленский заявил "ты мне переводишь стрелки, ты мне вообще не можешь никакие ультиматумы озвучивать. ... Я президент этой страны. Мне 42-й год. Я не лох какой-то".