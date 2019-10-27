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27. 10. 2019

Во Франции ввели правила и штрафы для электросамокатов

 
Франция ввела новые правила использования электрических самокатов после сотен инцидентов, связанных с этими транспортными средствами, в том числе нескольких смертельных, сообщает ВВС.
 
Отныне, лицам, управляющим электросамокатом, должно быть не менее 12 лет, и они не смогут кататься на нем по тротуару. Во время езды также запрещается использование мобильного телефона. Пользователи не могут ехать против потока трафика и должны использовать велосипедные дорожки, где это возможно
 
Также во время езды не разрешается надевать наушники. Пользователи, едущие по разрешенным скоростным дорогам, должны носить шлем и одежду со светоотражателями. Запрещается ехать вдвоем на одном самокате.
 
 
За любое нарушение будет наложен штраф в размере 135 евро и до 1500 евро за превышение скорости.
 
В минувшие выходные в Бордо 25-летний мужчина погиб, а молодая женщина получила серьезные травмы после того, как скутер, на котором они ехали, был сбит автомобилем. Во Франции кроме этого были зарегистрированы еще пять других случаев смерти, в том числе в Париже, его пригородах и в Реймсе.
 
Напомним, что в Милане ввели запрет на деятельность компаний, которые предоставляют электросамокаты на прокат. Такие ограничения будут действовать до тех пор, пока в Италии не будут выработаны четкие правила использования этих самокатов.
 

Источник: korrespondent.net
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