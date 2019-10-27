Криворожский суд вынес приговор мужчине за футболку с гербом СССР

Дзержинский районный суд Кривого Рога признал виновным жителя города в нарушении закона о запрете использования символики коммунистического тоталитарного режима, говорится в приговоре, который обнародован в Едином реестре судебных решений.

В материалах дела написано, что 14 июня примерно с 11:00 до 17:00 обвиняемый был замечен в футболке красного цвета с изображением на передней части государственного герба СССР. Инцидент случился в общественном месте возле торгово-развлекательного центра Плаза в Кривом Роге.

Местные СМИ сообщали, что 52-летний мужчина выполнял заказ по чистке окон торгового центра и надел на работу футболку, которую не жалко выбросить.

В результате мужчину осудили по статье 436-1 Уголовного кодекса Украины "Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов". Обвиняемый признал себя виновным в совершении преступления. Суд назначил мужчине наказание в виде 1 года лишения свободы. Но тут же, на основании статьи 75 УК Украины, освободил его от отбывания наказания с испытанием сроком на 1 год. Напомним, что в Кривом Рогу сотрудники Национальной полиции в ночь на 9 октября задержали мужчину, заявившего о подготовке убийства президента Владимира Зеленского.

Источник: korrespondent.net