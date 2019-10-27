Украинцы поучаствуют в марафоне морской пехоты США

В воскресенье, 27 октября, в марафоне морской пехоты США в Вашингтоне примут участие 11 бойцов из Украины, сообщает Радио Свобода.

Впервые в составе украинской команды есть девушка — Ольга Бенда, она будет бежать 10-километровую дистанцию.

Также в марафоне примут участие Юрий Козловский, офицер Военно-морских сил ВСУ Алексей Бобчанець, "киборг" Александр Терещенко, которого будет сопровождать ветеран Константин Винниченко.

Уполномоченный президента Украины по вопросам реабилитации участников АТО Вадим Свириденко рассказал, что дистанцию в 42 километра будут бежать Валентин Дерели, Владислав Куц, Тарас Забожчук, Дмитрий Туревич, Богдан Оксентюк и Александр Бабич. "Вместе с командой будет бежать тренер Наталья Крушинская, которая тренирует ветеранов, в том числе участников команды марафона морской пехоты США", — добавил он. Это 44-й марафон морской пехоты США. Напомним, что ранее опубликовали серию портретов украинских воинов на передовой в окопах, которых окрестили "новыми киборгами".

Источник: korrespondent.net