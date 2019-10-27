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27. 10. 2019

Украинцы поучаствуют в марафоне морской пехоты США

 
В воскресенье, 27 октября, в марафоне морской пехоты США в Вашингтоне примут участие 11 бойцов из Украины, сообщает Радио Свобода.
 
Впервые в составе украинской команды есть девушка — Ольга Бенда, она будет бежать 10-километровую дистанцию.
 
Также в марафоне примут участие Юрий Козловский, офицер Военно-морских сил ВСУ Алексей Бобчанець, "киборг" Александр Терещенко, которого будет сопровождать ветеран Константин Винниченко.
 
Уполномоченный президента Украины по вопросам реабилитации участников АТО Вадим Свириденко рассказал, что дистанцию в 42 километра будут бежать Валентин Дерели, Владислав Куц, Тарас Забожчук, Дмитрий Туревич, Богдан Оксентюк и Александр Бабич.
 
"Вместе с командой будет бежать тренер Наталья Крушинская, которая тренирует ветеранов, в том числе участников команды марафона морской пехоты США", — добавил он.
 
Это 44-й марафон морской пехоты США.
 
Напомним, что ранее опубликовали серию портретов украинских воинов на передовой в окопах, которых окрестили "новыми киборгами".
 
 
 

Источник: korrespondent.net
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