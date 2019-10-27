За заммэра Днепра Лысенко внесли залог

За заместителя мэра Днепра Бориса Филатова Михаила Лысенко, которого подозревают в хищении средств на ремонте Нового моста, внесли залог в сумме около 600 тысяч гривен, сообщает ТСН.

Залог за Лысенко внесли сразу после избрания меры пресечения, то есть в СИЗО заммэра Днепра не был.

По версии следствия, Лысенко вместе с другими должностными лицами городского совета и предприятия-подрядчика подозревают в присвоении 29,5 миллионов гривен бюджетных средств, выделенных на ремонт Нового моста в Днепре.

Напомним, 26 октября сообщалось, что Дзержинский районный суд Кривого Рога избрал меру пресечения Лысенко в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в более 600 тысяч гривен.

Источник: korrespondent.net