Смерть лидера не означает конец ИГИЛ - французский министр

Министр обороны Франции Флоренс Парли поздравила США с операцией, которая привела к ликвидации лидера Исламского государства Абу Бакра аль-Багдади, но предупредила, что это не означает конец всей организации, сообщает Reuters.

По ее словам, Франция продолжит борьбу с Исламским государством, невзирая на смерть ее лидера.

"Багдади: досрочная отставка для террориста, но не для его организации. Мы продолжаем борьбу с Исламским государством вместе с нашими партнерами и будем адаптироваться к новым региональным условиям", - сообщила Парли.

Напомним, президент США Дональд Трамп подтвердил ликвидацию лидера аль-Багдади, уточнив, что он взорвал пояс смертника, пытаясь скрыться от военных США в подземном туннеле.

Операция по ликвидации аль-Багдади продолжалась четыре часа. Сначала территорию, где находился террорист обстреливали восемь вертолетов и беспилотники. Затем был высажен десант и началась вторая фаза операции, которая продолжалась 2,5 часа.

Источник: korrespondent.net