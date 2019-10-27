Билецкий: В Золотом может быть и 10 тысяч человек

"Владимир Александрович, все услышали ваши угрозы. Они немного вне законного поля. Мы будем оставаться, и нам враг, безусловно, не президент страны, а в первую очередь мы видим врага с той стороны, с Востока. Но если вы решите эти угрозы выполнять, а у нас сейчас такие первые признаки, выбросить оттуда ветеранов, то вместо нескольких десятков человек на следующей неделе там будет тысяча. Если с тысячей не получится, там будет 10 тысяч", - заявил Билецкий в видеообращение к Зеленскому, которое опубликовали в воскресенье, 27 октября, в Youtube.

Билецкий считает, что форма разговора Зеленского с добровольцами в Золотом в субботу - это "откровенное бытовое хамство со стороны президента по отношению к ветеранам".

По его словам, "президент относится к абсолютно всей стране, как к имбецилам".

Лидер Нацкорпуса также заявил, что Зеленский запустил "проект по сбору у нескольких титушек кляуз на ветеранов, что якобы они находятся с оружием в Золотом-4, и им очень страшно".

"21 век на дворе, у большинства людей в Золотом есть телефон с камерой. Пусть они покажут хоть одну фотографию людей с оружием", - отметил Билецкий.

Напомним, что 26 октября президент Украины Владимир Зеленский приехал в населенный пункт Золотое-4, где добровольцы и ветераны выступают против отвода украинских войск и прокомментировал возможность встречи с участниками акций Нет капитуляции. Во время общения с одним из добровольцев Зеленский отметил, что он президент Украины, ему 42-й год и он "не лох какой-то".

Позже на Facebook Зеленский заявил, что провел в Золотом двое суток, во время поездки встречался с учителями и врачами и узнал об обеспокоенности местных жителей из-за того, что на окраине поселилась группа вооруженных людей. "Решил пообщаться с ними сам. Некоторые разговоры оказались эмоциональными", - пояснил свое общение с добровольцами президент.