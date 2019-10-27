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27. 10. 2019

Сутки на Донбассе: 7 обстрелов

 
С начала суток воскресенья, 27 октября, незаконные вооруженные формирования 7 раз нарушили режим прекращения огня, потерь в результате обстрелов среди личного состава Вооруженных сил Украины не зафиксировано, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
 
В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник совершил 1 обстрел из крупнокалиберных пулеметов, неподалеку Березового.
 
 
В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север - 6 обстрелов: дважды вблизи Новолуганского - из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия; неподалеку Луганского - из крупнокалиберных пулеметов; два раза у Золотого-4 (за пределами участка разведения) - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно; вблизи Травневого - из стрелкового оружия и станковых и ручных противотанковых гранатометов.
 
Напомним, что в неподконтрольном Донецке, по данным СМИ сепаратистов, была взорвана вышка сотовой связи.

Источник: korrespondent.net
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