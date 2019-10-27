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27. 10. 2019

СМИ уже нашли преемников главы Исламского государства

 
Возглавить террористическую организацию Исламское государство (ИГИЛ) после ликвидации Абу Бакра аль-Багдади могут террористы Абу Абдель Рахман аль-Джезрауи и Абу Осман аль-Фаранси, сообщает телеканал Al Mayadeen.
 
Собеседники телеканала также утверждают, что операция по ликыидации аль-Багдади должна была начаться еще пять дней назад, однако ее откладывали три раза из-за того, что в окружении главаря ИГИЛ присутствовали женщины и дети.
 
Напомним, Дональд Трамп на специальном брифинге подтвердил, что главарь террористической организации Исламское государство (ИГИЛ) Абу Бакр аль-Багдади был уничтожен в ходе операции вооруженных сил США в сирийском Идлибе.
 
Франция собирается продолжить борьбу с Исламским государством, невзирая на убийство ее лидера.
 

Источник: korrespondent.net
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