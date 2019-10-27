Ветераны вывезли оружие из Золотого – полиция

Заместитель главы Нацполиции Вадим Троян заявляет, что ветераны-добровольцы, которые имели легальное оружие, вывезли его в сопровождении полиции из Золотого-4, сообщает пресс-служба МВД

"По результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и беседой с полицией, ветераны-добровольцы, находящиеся в Золотом-4 с легальным собственным оружием, вывезли его", - заявил Троян

По его словам, сейчас в районе подготовки к разведению войск в зоне ООС, в частности Золотое-4 и Катериновка, находится лишь группа волонтеров без оружия.

"В Золотом-4 и Катериновке работает 6 патрулей Нацполиции, а также пункт НПУ для приема граждан. Согласно решению руководства ООС, для обеспечения общественного порядка и безопасности туда будет направлена ​​Нацгвардия. Граждане могут чувствовать себя в безопасности", - добавил заместитель министра.

Напомним, что 26 октября президент Украины Владимир Зеленский приехал в населенный пункт Золотое-4, где добровольцы и ветераны выступают против отвода украинских войск и прокомментировал возможность встречи с участниками акций Нет капитуляции. Во время общения с одним из добровольцев Зеленский отметил, что он президент Украины, ему 42-й год и он "не лох какой-то".

Позже на Facebook Зеленский заявил, что провел в Золотом двое суток, во время поездки встречался с учителями и врачами и узнал об обеспокоенности местных жителей из-за того, что на окраине поселилась группа вооруженных людей. "Решил пообщаться с ними сам. Некоторые разговоры оказались эмоциональными", - пояснил свое общение с добровольцами президент.

27 октября лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий заявил, что ветераны не уйдут из Золотого-4, даже если президент Владимир Зеленский решит их оттуда "выбросить".

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Источник: korrespondent.net