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27. 10. 2019

Разумков отрицает раскол в Слуге народа

 
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков не видит оснований утверждать, что фракция Слуга народа разваливается.
 
"Фракция большая, такой фракции никогда не было в украинском парламенте - на сегодня в ней 252 человека. В такой большой фракции всегда будут дискуссии", - отметил Разумков в эфире телеканала ICTV.
 
 
По словам спикера парламента, одна из таких дискуссий - ситуация с прохождением полиграфа. Разумков критически высказался о прохождении нардепами полиграфа в прямом эфире:
 
"Мне кажется, что это немного слишком публично происходит. Это все же не шоу. Это должно быть вопросом работы правоохранительных органов, если есть такой фактаж", - полагает он.
 
Спикер надеется, что информация о якобы подкупе депутатов фракции Слуга Народа не подтвердится. А если она подтвердится, то работать должны правоохранительные органы.
 
Напомним, что в СМИ появилась информация о том, что 11 "слуг народа" якобы получили по 30 тысяч долларов, чтобы "завалить" один из законопроектов в парламентском комитете по вопросам финансов и налоговой политики.

По факту получения неправомерной выгоды народными депутатами от Слуги народа Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство.

В связи со скандалом, пройти полиграф нардепов "слуг народа" из финансового комитета призвал президент Владимир Зеленский.

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Источник: korrespondent.net
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