Лента RSS
Подписаться на ленту
27 октября 2019, воскресенье, 23:49
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,27
27. 10. 2019

Зеленский объяснил смену главы Луганской ОГА

 
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил смену главы Луганской областной государственной администрации тем, что прошлый глава ОГА Виталий Комарницкий "не очень быстро" работал.
 
"Я хочу поблагодарить того губернатора, который у нас тут был. Был недолго, потому что, при всем уважении, мы договаривались, что нам нужно делать определенные вещи, помимо слов, очень быстро. Скажем так, он не очень быстрый", — отметил Зеленский во время представления нового главы Луганской ОГА Сергея Гайдая.
 
По словам президента, он надеется, что Гайдай больше времени проведет на этой должности.
 
Напомним, что Луганскую ОГА возглавил Сергей Гайдай вместо пробывшего на этой должности несколько месяцев Виталия Комарницкого.
 
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Перед тем, как помыть окна на своём 12-м этаже, всегда оставляю записку: "Это не суицид. Просто не повезло".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.