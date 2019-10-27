Зеленский объяснил смену главы Луганской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил смену главы Луганской областной государственной администрации тем, что прошлый глава ОГА Виталий Комарницкий "не очень быстро" работал.
"Я хочу поблагодарить того губернатора, который у нас тут был. Был недолго, потому что, при всем уважении, мы договаривались, что нам нужно делать определенные вещи, помимо слов, очень быстро. Скажем так, он не очень быстрый", — отметил Зеленский во время представления нового главы Луганской ОГА Сергея Гайдая.
По словам президента, он надеется, что Гайдай больше времени проведет на этой должности.
Напомним, что Луганскую ОГА возглавил Сергей Гайдай вместо пробывшего на этой должности несколько месяцев Виталия Комарницкого.
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Источник: korrespondent.net