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27. 10. 2019

Трамп может вывести США из Договора об открытом небе

 
Президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении вывести США из Договора по открытому небу, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на два источника, приближенных к Трампу.
 
В Белом доме намерения Трампа разорвать договор официально не комментируют.
 
Один из источников сообщил, что обсуждение данной проблемы продолжается. "С этим президентом все возможно", — отметил он.
 
Договор по открытому небу был принят в 1992 году между странами НАТО и бывшими государствами Варшавского договора. Договор разрешает свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов.
 
Напомним, что Трампу не понравился дизайн последних моделей IPhone.
 
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Источник: korrespondent.net
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Перед тем, как помыть окна на своём 12-м этаже, всегда оставляю записку: "Это не суицид. Просто не повезло".

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