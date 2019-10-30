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30. 10. 2019

Обгоревший мальчик впервые за 14 лет откроет глаза

Подросток из Галвестона, штат Техас, впервые за 14 лет надеется обрести зрение. Мальчик полностью обгорел в возрасте двух лет и был крайне изувечен. Его историю рассказывает The Sun.

Заид Гарсия из США пережил пожар в котором потерял 80% кожи. В его колыбельку упала свеча когда ему было всего 2 года.

За это время ребенок пережил множество операций, в том числе ампутаций и трансплантации кожи.

Cмотрите фотогалерею: Обгоревший мальчик впервые за 14 лет откроет глаза

Накануне парень обратился к неравнодушным через интернет. Заид попросил финансовой помощи для операции по восстановлению зрения. Глаза мальчика находятся под шаром кожи, и если его удалить, возможно парень сможет видеть.

Заиду необходимо было 50 тысяч фунтов, но его история настолько тронула людей, что ему собрали уже 300 тысяч.

Мальчик дал интервью, в котором рассказал о чем мечтает. Он надеется, что сможет увидеть свою семью спустя 14 лет и красоту его лучшей подруги Джулии. Также парень мечтает, чтобы при встрече “люди видели перед собой человека, а не зомби и монстра”.

Шестнадцатилетний подросток все время остается оптимистом, и надеяться, что его пример поможет другим людям верить в чудеса.

Ранее сообщалось, что у жителя Панамы отросла мошонка до колен. Также Корреспондент писал о том, что богачку залили бетоном в холодильнике и обокрали.

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Источник: korrespondent.net
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