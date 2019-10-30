Лента RSS
Подписаться на ленту
31 октября 2019, четверг, 01:33
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,28
30. 10. 2019

Курды подожгли нефть в Сирии

Отряды коалиции Силы демократической Сирии" (СДС), основу которой составляют курдские военизированные формирования, подожгли нефть, чтобы затруднить действия турецких ВВС в этом регионе. Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA в среду, 30 октября.

По поступающей информации, курдские бойцы выкачали большое количество нефти из нескольких скважин и подожгли ее, чтобы создать дымовую завесу и затруднить полеты военных турецких самолетов в приграничной зоне.

Отмечается, что эта акция проведена СДС неподалеку от населенного пункта Телль-Тамер на северо-востоке Сирии.

Также сообщается, что подразделения правительственной армии Сирии вступили в ожесточенные боестолкновения с турецкими военными на юго-востоке района Рас Аль-Айн.

Турецкие оккупационные силы и их наемники начали крупномасштабное наступление на селение Абу-Расен к востоку от Рас Аль-Айна, нанося артиллерийские удары по его окрестностям. Турецкий агрессор захватил селения Аль-Махмудия и Ад-Дарбу после нанесения по ним артиллерийских и воздушных ударов, – пишет агентство, не сообщая о потерях сторон.

Как известно, 22 октября закончилось 120-часовое прекращение огня на севере Сирии, курды покинули зону проведения военной операции Турции, после чего Анкара заявила о прекращении боевых действий, начатых 9 октября.

А 23 октября президенты Турции и России подписали меморандум по Сирии, который в частности предполагал введение подразделений российской военной полиции на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Следующая новость
Анекдот все анекдоты

Эротические фантазии взрослого человека:
Хочу, чтобы кто-нибудь жадно сорвал с меня ответственность и грубо вошёл в мое положение.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.