Курды подожгли нефть в Сирии

Отряды коалиции Силы демократической Сирии" (СДС), основу которой составляют курдские военизированные формирования, подожгли нефть, чтобы затруднить действия турецких ВВС в этом регионе. Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA в среду, 30 октября.

По поступающей информации, курдские бойцы выкачали большое количество нефти из нескольких скважин и подожгли ее, чтобы создать дымовую завесу и затруднить полеты военных турецких самолетов в приграничной зоне.

Отмечается, что эта акция проведена СДС неподалеку от населенного пункта Телль-Тамер на северо-востоке Сирии.

Также сообщается, что подразделения правительственной армии Сирии вступили в ожесточенные боестолкновения с турецкими военными на юго-востоке района Рас Аль-Айн.

Турецкие оккупационные силы и их наемники начали крупномасштабное наступление на селение Абу-Расен к востоку от Рас Аль-Айна, нанося артиллерийские удары по его окрестностям. Турецкий агрессор захватил селения Аль-Махмудия и Ад-Дарбу после нанесения по ним артиллерийских и воздушных ударов, – пишет агентство, не сообщая о потерях сторон.

Как известно, 22 октября закончилось 120-часовое прекращение огня на севере Сирии, курды покинули зону проведения военной операции Турции, после чего Анкара заявила о прекращении боевых действий, начатых 9 октября.

А 23 октября президенты Турции и России подписали меморандум по Сирии, который в частности предполагал введение подразделений российской военной полиции на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы.

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Источник: korrespondent.net