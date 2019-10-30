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30. 10. 2019

Эксперты: Реальное снятие депутатской неприкосновенности отложили

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады в среду, 30 октября, не смог поддержать ни одного из двух предложенных законопроектов о реальном снятии депутатской неприкосновенности. Об этом сообщает в Facebook Центр противодействия коррупции.

"Теперь снятие неприкосновенности откладывается в долгий ящик. Хотя, что мешало депутатам поддержать хотя бы один законопроект, принять его в первом чтении, а уже потом дорабатывать? Как только речь идет о себе любимых, с выполнением обещаний как-то не складывается", - написали в ЦПК.
 

Отмечается, что оба законопроекта (один предложен Галиной Янченко от фракции Слуга народа, другой - Александрой Устиновой от Голоса) касаются необходимых изменений в Уголовный процессуальный кодекс и другие законы в связи с тем, что в сентябре Рада проголосовала за изменения в Конституцию относительно снятия депутатской неприкосновенности. Согласно указанным изменениям, неприкосновенность будет отменена с 1 января 2020 года.

Сообщается, что для реального снятия депутатского иммунитета нужны не только изменения в Конституцию, но и соответствующие изменения в УПК и другие законы. Если соответствующие изменения в УПК и другие законы не будут приняты, то даже после вступления в силу изменений в Конституцию, расследовать дела депутатов будет почти невозможно.

Напомним, 3 сентября Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность, но соответствующие нормы еще остались в ряде законов.
 
4 октября Рада приняла закон об изменениях в процессуальном кодексе без поправок об отмене неприкосновенности депутатов.
 
В тот же день в Слуге народа пообещали внести отдельный законопроект, который уберет неприкосновенность депутатов из законодательства, 7 октября он был внесен в парламент.                                                                                                      

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Источник: korrespondent.net
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