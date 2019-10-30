Салливан: политика США не предполагает расследование Киева против Burisma

Политика Вашингтона не заключается в том, что Украина должна вести расследование в отношении деятельности газовой компании Burisma, а также американской компании CrowdStrike, с которой сотрудничал Национальный комитет Демократической партии (НКПД) во время выборов 2016 года. Об этом заявил в среду, 30 октября, выдвинутый президентом США Дональдом Трампом на пост американского посла в РФ Джон Салливан, сообщает ТАСС.

Он выступил на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, посвященных рассмотрению его кандидатуры.

"Является ли политикой США то, что Украина должна вести расследование в отношении Burisma и CrowdStrike?" - спросил дипломата один из законодателей.

"Нет... Наша политика заключается в поощрении реформ, (направленных на борьбу с - ред.) коррупцией на Украине в целом, это то, над чем я работал более двух лет, но это никогда не было применительно к конкретному расследованию, компании или человеку", - ответил Салливан, который в данный момент занимает пост первого заместителя госсекретаря США.

При этом Салливан отметил, что, насколько ему известно, адвокат президент США Рудольф Джулиани в настоящее время не выполняет каких-либо дипломатических поручений Вашингтона.

Напомним, телефонный разговор президента США с украинским коллегой Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля, стал причиной скандала и привел к запуску процедуры импичмента Трампа.

Как утверждают оппоненты американского лидера, он во время звонка пытался оказать влияние на Зеленского с целью начать расследование деятельности в Украине сына экс-вице президента Джо Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Трамп и Зеленский отрицают давление в ходе разговора.

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Источник: korrespondent.net