Президент Чехии признал Крым частью России

Президент Чехии Милош Земан пригласил на торжественный прием в Пражском граде представителей небольшого крымскотатарской организации, лояльной Кремлю, заявив о признании Крыма частью России. Об этом сообщает чешское издание Denik N.

Представитель маргинальной организации "Къырым бирлиги" Тамила Ниметуллаева посетила 28 октября торжественный прием в президентском дворце по случаю 101-й годовщины образования Чехословакии.

Эта организация, как отмечает издание, играет важную роль в пропагандистских СМИ РФ, выражая поддержку Москве в противовес меджлису крымскотатарского народа. В то же время она не признана в ЕС.

"ЕС и его лидеры никогда не встречались с этими псевдопредставниками крымских татар и не имели отношений с ними. Для ЕС законными представителями являются представители меджлиса и ряда других крымских организаций, которые сейчас действуют или представленные в Украине", - рассказал бывший пресаташе представительства ЕС в Украине Давид Стулик.

Организация немедленно использовала свое участие в торжественном приеме у президента Чехии.

"Президент Чехии Милош Земан - европейский политик, который признал Республику Крым частью Российской Федерации. Чешская Республика-дружественное нашей стране государство. "Къырым бирлиги" очень ценит, что наша деятельность была замечена на международном уровне. Мы благодарим за ежегодные приглашения на День Рождения Чешской Республики", - говорится в сообщении организации в Facebook, добавлены также фотографии с мероприятия, в частности, изображения Ниметуллаевой с премьером Чехии Андреем Бабишем.

Тамила Ниметуллаева (слева) с премьер-министром Андреем Бабишем

У президента Чехии после неоднократных запросов не смогли объяснить, почему представители именно этой организации пригласили на празднование.

В то же время пресс-секретарь президента Йиржи Овчачек не стал отрицать утверждения о том, что Земан признал Крым частью России. "Люди имеют разные мнения. Я пережил 1980-е, когда нас заставляли иметь одно мнение. Я не хочу этого времени назад", - сказал Овчачек.

Министр иностранных дел Томаш Петршичек выступил против приглашения прокремлевских активистов: "Лично я, например, не приглашал бы таких лиц на официальное мероприятие, которое организует министерство иностранных дел". Он добавил, что в вопросе приглашений на прием в президентский дворец, как правило, консультации с внешнеполитическим ведомством не ведутся.

Издание также выяснило, что приглашение на мероприятие в президента Чехии прокремлевской организации удалось получить через русинских активистов.

Ранее глава Чехии выступил за изменение Конституции Украины. Милош Земан убежден, что конфликт на Донбассе способно урегулировать изменение Конституции Украины в части децентрализации.

Также Милош Земан выступил против героизации лидера ОУН-УПА Степана Бандеры в Украине.

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Источник: korrespondent.net