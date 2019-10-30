Лента RSS
Подписаться на ленту
31 октября 2019, четверг, 01:25
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,28
30. 10. 2019

Европол арестовал 60 интернет-мошенников

Международная операция под руководством правоохранительных органов Австрии позволила арестовать 60 человек, подозреваемых в мошенничестве в виртуальном пространстве. Об этом сообщили в среду, 30 октября, в Европейском полицейском агентстве (Европол), оказавшем поддержку действиям блюстителей порядка.

"Операция была направлена против преступных сетей, занимающихся мошенничеством, в частности проводящих незаконные операции на различных платформах и использующих украденные данные кредитных карт для совершения покупок в интернете", - отметили в организации. В ней приняли участие Колумбия и 18 европейских стран, в том числе Великобритания, Германия и Франция.

Как уточнили в Европоле, арест подозреваемых был произведен в период с 23 сентября по 4 октября. "Выявлены более 6,5 тыс. мошеннических операций, проведены обыски в 40 домах и арестованы 60 человек", - подчеркнули в организации. Ущерб от деятельности злоумышленников, по предварительной информации, составил не менее €5 млн.

Ранее Европол провел крупную операцию против спортивного допинга. Задержания подозреваемых и обыски проводились в 23 странах Евросоюза и еще 10 государствах за пределами ЕС.

Европол заявил об угрозе мафии для безопасности ЕС

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Эротические фантазии взрослого человека:
Хочу, чтобы кто-нибудь жадно сорвал с меня ответственность и грубо вошёл в мое положение.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.