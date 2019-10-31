Саммит АТЭС в Чили отменили из-за массовых беспорядков



Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), а также климатический форум COP25 в Чили не состоится, сообщает телеканал 24 Horas.



Решение принял президент Чили Себастьян Пиньера. Причина в массовых акциях протеста, которые проходят по всей стране.



По его словам, оно далось ему очень нелегко.



Напомним, в последние недели в Чили проходят массовые акции протеста, которые часто заканчиваются беспорядками и столкновениями с полицией. В стране вводилось чрезвычайное положение, несколько ночей подряд действовал комендантский час.



Акции в Чили вызваны намерениями властей повысить стоимость проезда в метро. Позднее они продолжились как протесты против низких зарплат.

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Источник: korrespondent.net