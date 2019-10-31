Лента RSS
Подписаться на ленту
31 октября 2019, четверг, 01:24
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,28
31. 10. 2019

Саммит АТЭС в Чили отменили из-за массовых беспорядков


Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), а также климатический форум COP25 в Чили не состоится, сообщает телеканал 24 Horas.
 
Решение принял президент Чили Себастьян Пиньера. Причина в массовых акциях протеста, которые проходят по всей стране.
 
По его словам, оно далось ему очень нелегко.
 
Напомним, в последние недели в Чили проходят массовые акции протеста, которые часто заканчиваются беспорядками и столкновениями с полицией. В стране вводилось чрезвычайное положение, несколько ночей подряд действовал комендантский час.
 
Акции в Чили вызваны намерениями властей повысить стоимость проезда в метро. Позднее они продолжились как протесты против низких зарплат.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Эротические фантазии взрослого человека:
Хочу, чтобы кто-нибудь жадно сорвал с меня ответственность и грубо вошёл в мое положение.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.