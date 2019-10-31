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31. 10. 2019

Появилось видео штурма дома лидера ИГ в Сирии


США опубликовали видео, на котором видно начало штурма дома в Сирии, где укрывался уничтоженный лидер Исламского государства Абу Бакр аль-Багдади. Видео опубликовано в Twitter Центрального командования вооруженных сил США.

На кадрах виден дом, окруженный забором, к нему с двух сторон выдвигаются две группы штурмующих. Видео длится 10 секунд и снято с беспилотника.

"...at the compound, fighters from two locations in the vicinity of the compound began firing on U.S. aircraft participating in the assault."
- Gen Frank McKenzie CDR USCENTCOM pic.twitter.com/SkrtHNDs7w

— U.S. Central Command (@CENTCOM) October 30, 2019

Напомним, 27 октября президент США Дональд Трамп на специальном брифинге сообщил, что Абу Бакр аль-Багдади был уничтожен в ходе операции вооруженных сил США в сирийском Идлибе.

Возглавляемые курдами Демократические силы Сирии, заявили, что их шпион похитил нижнее белье лидера террористов перед его ликвидацией.

Получив нижнее белье главы Исламского государства, специалистам удалось проверить личность террориста и подтвердить, что это аль-Багдади.

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Источник: korrespondent.net
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