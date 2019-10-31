Лента RSS
Подписаться на ленту
31 октября 2019, четверг, 13:36
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,28
31. 10. 2019

На Филиппинах произошло новое землетрясение


Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в четверг, 31 октября, на острове Минданао на Филиппинах, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр землетрясения на этот раз находился в 35 километрах к западу от города Давао, на глубине около 20 километров.

Давао –третий по количеству населения город на Филиппинах с населением более 1,6 млн человек, главный порт острова Минданао.

Информации о возможных пострадавших и разрушениях пока нет.

Напомним,29 октября Геологическая служба США сообщила о произошедшем землетрясении на Филиппинах магнитудой 6,8. Позднее она была понижена до 6,6.

Две недели назад на острове Минданао произошло другое землетрясение магнитудой 6,3. Тогда погибли не менее пяти человек и свыше 70 пострадали.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Эротические фантазии взрослого человека:
Хочу, чтобы кто-нибудь жадно сорвал с меня ответственность и грубо вошёл в мое положение.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.