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31. 10. 2019

За празднование Хеллоуина в Крыму угрожают открывать дела

Жителям Керчи власти угрожают административной ответственностью за празднование Хеллоуина, рекомендуя "воздержаться от участия в несогласованном массовом мероприятии". Об этом в среду, 30 октября, сообщает Керчь.ФМ.

"В социальных сетях распространяется информация о проведении 31 октября массового мероприятия в виде шествия, посвященного Хеллоуину. Информируем, что в администрацию города уведомлений о проведении этого массового мероприятия не поступало, согласований на его проведение не выдавалось", - говорится в сообщении.

В связи с этим жителям угрожают административной ответственностью и , рекомендуют "воздержаться от участия в несогласованном массовом мероприятии".

Как сообщалось, в Великобритании в этом году дети на Хэллоуин активно готовят костюмы главы правительства Бориса Джонсона, несущего с собой Brexit.

Также сообщалось, что в Крыму избили и арестовали журналиста. Во время задержания Евгения Гайворонского несколько раз ударили головой об полицейскую машину.

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Источник: korrespondent.net
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