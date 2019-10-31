От Трампа уходит советник по вопросам России - СМИ

Высокопоставленный советник президента США по вопросам России из состава Совета национальной безопасности Том Моррисон намерен покинуть свою должность. Об этом в среду, 30 октября, сообщает The Hill со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации.

"Тим Моррисон, чиновник высокого ранга по вопросам России в Совете национальной безопасности президента Трампа, как ожидается, вскоре покинет свою должность", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Моррисон работал советником по вопросам России в течение нескольких месяцев - в августе он сменил на этой должности Фиону Хилл.

Моррисон, известный как "ястреб" защиты Трампа, должен предстать на слушаниях перед комитетами Палаты представителей, которые проводят расследование относительно импичмента президента.

Ожидается, что на его место будет назначен Эндрю Пик, который сейчас служит заместителем помощника госсекретаря США по вопросам Ирака и Ирана в Бюро ближневосточных дел.

Как сообщалось, Моррисон фигурировал в расследовании по импичменту как чиновник, который всячески поддерживал необходимость проведения в Украине расследование против Байденов.

Напомним, на прошлой неделе советник Трампа по торговле ушла в отставку.

А в прошлом месяце Трамп отправил в отставку своего помощника по национальной безопасности Джона Болтона.

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Источник: korrespondent.net