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31. 10. 2019

В Пакистане взорвался пассажирский поезд: 65 погибших

В пакистанской провинции Пенджаб загорелся пассажирский поезд, в результате чего погибли по меньшей мере 65 человека, десятки людей пострадали. Об этом Об этом в четверг, 31 октября, сообщает GEO TV.

Отмечается, что поезд следовал по маршруту Карачи - Равалпинди. По предварительным данным, во время движения произошел взрыв газового баллона, который перевозил один из пассажиров.

Огонь уничтожил три вагона поезда, в том числе два вагона эконом-класса и один вагон бизнес-класса.

По словам главы районной службы спасения Бакира Хуссея, тела будут идентифицированы с помощью ДНК.

Напомним, в сентябре в США поезд сошел с рельсов и загорелся. С рельсов сошло не менее 14 вагонов. При этом один из них перевозил легковоспламеняющуюся жидкость.

А летом под Днепром на ходу загорелась электричка. Причиной стало загорание проводки.

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Источник: korrespondent.net
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