МИД РФ призывает мир помочь Киеву в разведении сил

Международное сообщество должно помочь властям Украины и лично президенту Владимиру Зеленскому в разведении сил в Донбассе. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире одного из российских телеканалов, сообщает в четверг, 31 октября, РИА Новости.

"Сегодня уже не найдется ни одного человека, который бы сказал, что минские договоренности блокирует Россия. Мы это видим в том числе на кадрах, которые предоставлены не российским телевидением, а непосредственно людьми, представляющими украинскую власть, киевскую власть, непосредственно из места разведения сил", - сказала она.

По словам Захаровой, рядовые украинцы ставят президенту практически ультиматум, заявляя, что не будут исполнять то, что прописано в Минских соглашениях.

"Международные усилия должны быть направлены на помощь Киеву, будь то президент, будь то другие силы, для того чтобы был реализован ключевой элемент, который имеет важнейшее значение для движения вперед. Все, кто сейчас так жаждет встречи в "нормандском формате", должны помочь Киеву в том, что там пытается сделать президент Украины, я имею в виду все-таки приступить к настоящей реализации минских договоренностей с конкретного шага - разведения сил", - заключила Захарова.

Напомним, в прошлую субботу Зеленский пообщался с добровольцами на Донбассе о разведении сил.

А во вторник стало известно, что в полдень началось зеркальное разведение войск на участке у Золотого. Эту информацию подтвердили в ОБСЕ, штаб ООС, а также сепаратисты "ЛНР". Позже в ОБСЕ подтвердили, что ВСУ и сепаратисты вышли за пределы участка разведения вместе с вооружением.

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Источник: korrespondent.net