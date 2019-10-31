Лента RSS
Подписаться на ленту
31 октября 2019, четверг, 13:25
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,28
31. 10. 2019

Пенсионерка умерла, застряв за шкафом в поисках мыши

В Британии старушка застряла за кухонным шкафом и умерла. Об этом сообщает ВВС.

Искать 74-летнюю Кэрол Уильямс начали после сообщения таксиста о том, что женщина не вышла к авто и не отвечала на звонки. Поездка была запланирована заранее.

Полиция пришли к пенсионерке домой и обнаружила ее тело за кухонными гарнитуром. Близкие Уильямс сообщили, что в последний раз видели ее живой за два дня до обнаружения тела.

Врачи не смогли установить точную причину смерти британки и не нашли никаких внешних повреждений. Предположительно, старушка пыталась найти пробравшуюся на кухню мышь и не смогла выбраться. Пенсионерка могла умереть от обезвоживания.

Ранее сообщалось, что в Камбодже туристки умерли после таблеток от рвоты. Также Корреспондент писал о том, что мать троих детей сэкономила на пластике и умерла.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Эротические фантазии взрослого человека:
Хочу, чтобы кто-нибудь жадно сорвал с меня ответственность и грубо вошёл в мое положение.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.