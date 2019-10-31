Пенсионерка умерла, застряв за шкафом в поисках мыши

В Британии старушка застряла за кухонным шкафом и умерла. Об этом сообщает ВВС.

Искать 74-летнюю Кэрол Уильямс начали после сообщения таксиста о том, что женщина не вышла к авто и не отвечала на звонки. Поездка была запланирована заранее.

Полиция пришли к пенсионерке домой и обнаружила ее тело за кухонными гарнитуром. Близкие Уильямс сообщили, что в последний раз видели ее живой за два дня до обнаружения тела.

Врачи не смогли установить точную причину смерти британки и не нашли никаких внешних повреждений. Предположительно, старушка пыталась найти пробравшуюся на кухню мышь и не смогла выбраться. Пенсионерка могла умереть от обезвоживания.

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Источник: korrespondent.net