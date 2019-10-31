Добровольцы в Золотом рассказали, куда дели оружие

Активисты партии Национальный корпус и ветераны полка Азов, которые находятся в Золотом, заявили, что сложили оружие в одно место, к которому имеют доступ. Об этом в среду, 30 октября, заявил руководитель киевской ячейки Нацкорпуса Сергей Тамарин в эфире телеканала НАШ.

"Мы его культурно сложили в одно место, куда у нас есть доступ. Мы не хотим испытывать нервы местного руководства, пусть, пока что, будет так", - сказал Тамарин.

Он добавил, что его соратники не собираются покидать дом на окраине Золотого, который после завершения разведения войск станет "последним блок-постом, где находятся люди, которые хотят и могут защищать землю и жителей".

Также представитель Нацкорпуса анонсировал создание мобильных групп, которые будут ездить в места разведения войск и делать "объективное оценивание, как там все происходит". Тамарин отметил, что инициатива называется Рейд за мир и в ее состав войдут ветераны боевых действий и волонтеры.

Ранее Сергей Тамарин на брифинге анонсировал создание мобильных групп для фиксации нарушений со стороны сепаратистов на участках разведение сил на Донбассе.

Напомним, в воскресенье в Нацполиции сообщили, что ветераны-добровольцы, которые имели легальное оружие, вывезли его в сопровождении полиции из Золотого-4. Позже добровольцы заявили, что информация об их разоружении преувеличена.

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Источник: korrespondent.net