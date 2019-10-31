Стоматолог удалил пациенту рекордно длинный зуб

В немецком городе Оффенбах стоматолог провел удаление зуба рекордной длины. Об этом сообщает информационный портал UPI.

К стоматологу Максу Лукасу обратился пациент с жалобой на острую зубную боль. Осмотрев зуб, врач обнаружил, что он аномальной длины.

Когда зуб был удален оказалось, что его длина 3,7 сантиметра, что является мировым рекордом.

Сообщается, что инцидент произошел еще в 2018 году, и все это время Лукас собрал необходимые документы для регистрации рекорда в Книге рекордов Гиннеса.

Фото: Guinness World Records

Накануне стоматолог получил соответствующий сертификат. Немец говорит, что выделит в своем кабинете специальное место для сертификата.

Ранее сообщалось, что Сеть обсуждает девушку-врача с "телом дьявола". Также сообщалось, что потеря зубов провоцирует болезни сердца.

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Источник: korrespondent.net