Зеленский рассказал о новых договоренностях с НАТО

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и Североатлантический альянс проведут совместные учения в Черном море. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в четверг, 31 октября.
"Украина и НАТО проведут совместные учения в Черном море", - заявил Зеленский.
Президент Украины также заявил о необходимости сотрудничества с НАТО в вопросе кибербезопасности.
Кроме того, по словам Зеленского, план действия относительно членства в НАТО должен оставаться в повестке дня отношений Украины с Альянсом.
Президент сообщил, что Украина концентрируется на проведении реформ, однако делает это, "не снимая с повестки дня и план действий по членству".
Ранее сообщалось, что Зеленский просит НАТО сделать Украину участником Программы расширенных возможностей.
Напомним, что 30-31 октября в Украину с визитом прибыл Североатлантический совет, в который входят послы всех 29 стран Альянса.
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Источник: korrespondent.net
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