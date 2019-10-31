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31. 10. 2019

Дубневича лишили депутатской неприкосновенности

Верховная Рада на заседании в четверг, 31 октября, удовлетворила все три представления Генпрокуратуры по нардепу Ярославу Дубневичу.

Снятие неприкосновенности поддержали 332 нардепа. За задержание проголосовал 241 нардеп, а за арест 229.

Генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что собрано достаточно доказательств, дающих основания подозревать, что, будучи народным депутатом восьмого созыва и, будучи главой Комитета ВР по вопросам транспорта, Дубневич был осведомлен о финансовом состоянии Укрзализныци и его потребности при проведении государственных закупок.

Следствие считает нардепа организатором коррупционной схемы по завладению 93 млн грн Укрзализныци.

Дубневич, в свою очередь, заявил, что в представлении ГПУ отсутствуют доказательства действий, в которых его обвиняет прокуратура. Он считает, что представление внесено с целью политического популизма.

В ходе рассмотрения по Дубневичу нардеп от Слуги народа Андрей Мотовиловец заявил, что был свидетелем коррупционных действий Дубневича.

Как сообщалось, НАБУ и Служба безопасности Украины расследует несколько уголовных производств, в которых фигурируют должностные лица Укрзализныци и компании братьев Дубневичей. В частности, о хищении газа на сумму более 1,4 млрд гривен.

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Источник: korrespondent.net
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