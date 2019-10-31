Пограничники обнаружили необычную находку на Луганщине

На окраине поселка Благодатное Меловского района Луганской области пограничники обнаружили два демонтированных железнодорожных светофора. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы в четверг, 31 октября.

Участковый инспектор Госпогранслужбы патрулировал прилегающую к границе территорию в районе железнодорожного переезда, когда обнаружил светофоры.

Кроме того, при осмотре прилегающей местности военнослужащий заметил признаки подготовки к возможному снятию железнодорожного полотна. Ведь на путях были срезаны болты и частично разобраны рейсы.

На место обнаруженного правонарушения вызвали сотрудников Нацполиции и сообщили другие компетентные органы.

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Напомним,что ранее контрабандисты пытались построить "мост" из России в Украину. В автомобиле без номеров пограничники обнаружили мешки со стройматериалами, электрооборудованием и парфюмерией.

Также сообщалось, что на Донбассе перекрыли канал перемещения авто из "ЛДНР". Водители предоставили доверенности на авто, выданные одним из киевских частных нотариусов. Пограничники обнаружили признаки подделки.

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Источник: korrespondent.net