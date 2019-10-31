Столтенберг забыл "дать слово" Зеленскому

Руководство НАТО 31 октября прибывает с визитом в Киеве и обсуждает с первыми лицами государства все ключевые вопросы.

В конце своего выступления на заседании генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг допустил оплошность - он сообщил, что открытая для прессы часть заседания окончена, забыв, что еще не выступил президент Владимир Зеленский. Генсек НАТО поспешил исправить оплошность и предоставил слово украинскому лидеру.

В ходе заседания Столтенберг призвал власти Украины уделить пристальное внимание реформам, чтобы обеспечить светлое будущее своему народу и продвигаться в сторону членства в НАТО.

"Власти Украины получили от народа мощный мандат на проведение реформ", - сказал он в начале заседания.

Столтенберг напомнил, что "процесс проведения реформ важен для обеспечения безопасности и процветания Украины, а также - для членства в будущем (Украины в НАТО - Ред.)".

В свою очередь президент Зеленский предложил рассмотреть возможность присоединения Киева к программе расширенных возможностей НАТО (Enhance Opportunity Program).

"Уверен, что Украина готова к переходу на этот новый уровень", - сказал глава государства.

Зеленский также выразил надежду, что подписанный в 2016 году Комплексный пакет помощи НАТО будет обновлен и расширен за счет дополнительных проектов.

"Мы стремимся углубить сотрудничество для укрепления обороноспособности", - отметил президент.

Напомним, Зеленский просит НАТО расширить сотрудничество.

Ранее сообщалось, что НАТО инициирует обновление отношений с Украиной.

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Источник: korrespondent.net