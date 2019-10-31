Нардеп заявил, что был свидетелем коррупции в Раде

Нардеп от Слуги народа Андрей Мотовиловец на заседании в четверг, 31 октября, заявил, что был свидетелем коррупционных действий нардепа Ярослава Дубневича, представление ГПУ на которого рассматривает парламент.

"Я Андрей Мотовиловець партия Слуга народа и я есть свидетелем политической коррупции господина Дубневича. Во время работы в министерстве инфраструктуры, как советник Пивоварского Андрея Николаевича, за принятие закона транспортным комитетом нам было поставлено условие о назначении человека в аэропорт Львов. Вы можете сейчас увидеть, что мы отказались от этого требования и провели открытый конкурс", - сказал он.

Нардеп призвал поддержать все три представления на Дубневича - на привлечение к ответственности, задержание и разрешение на арест.

Как сообщалось, НАБУ и Служба безопасности Украины расследует несколько уголовных производств, в которых фигурируют должностные лица Укрзализныци и компании братьев Дубневичей. В частности, о хищении газа на сумму более 1,4 млрд гривен.

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Источник: korrespondent.net