Разведение сил в Петровском: названа дата

Разведение сил в Петровском в Донецкой области начнется 4 ноября. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время брифинга с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, передает РБК-Украина в четверг, 31 октября.

Зеленский напомнил, что на этой неделе Украина начала разведение сил в Золотом Луганской области.

"Мы со своей стороны начали разведение, если все будет безопасно и в Петровском в течение недели с 4 ноября мы должны начать разведение", - добавил президент.

Президент также заявил, что ожидает от нормандской встречи договоренности о прекращении войны и не сомневается в том, что встреча состоится.

"Условиями встречи "нормандской четверки" было: подтверждение текста формулы Штайнмайера и разведение войск в Золотом и Петровском. Мы со своей стороны начали разведение, если все безопасно и в Петровском, в течение недели, 4 ноября мы должны начать разведение в Петровском. Поэтому я не вижу никаких сомнений, что у нас состоится встреча. Главный результат - это договоренности о прекращении войны", - сказал Зеленский.

Ранее во вторник стало известно, что в полдень началось зеркальное разведение войск на участке у Золотого. Эту информацию подтвердили в ОБСЕ, штаб ООС, а также сепаратисты "ЛНР".

Тем временем сегодня в штабе ООС сообщили подробности обстрела в Золотом-4, который произошел еще в понедельник, 28 октября. Также были опубликованы фото с места обстрела.

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Источник: korrespondent.net