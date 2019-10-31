Верховный суд упростил жизнь украинским водителям

Верховный суд Украины постановил, что полиция не имеет права штрафовать за отсутствие техосмотра служебные автомобили и грузовой коммерческий транспорт, который перевозит товар на предприятии, сообщает 31 октября UBR.

До этого момента вопрос прохождения технического контроля служебными автомобилями предприятий и предпринимателей, осуществляющих хозяйственную деятельность, был спорным.

Нередко патрульные штрафовали такие авто за отсутствие пройденного техосмотра на 340 грн., а при повторном нарушении лишали прав на 3-6 месяцев.

Но судьи постановили, что проходить технический контроль обязан только тот транспорт, который используют с целью получения прибыли, как, например, это делают маршрутки.

Если автомобиль используется в служебных целях для обеспечения хозяйственной деятельности юрлица в целом, то он не подлежит обязательному прохождению технического контроля.

«Таким образом, согласно позиции Верховного суда, если служебный автомобиль не предоставляет платные услуги по перевозке пассажиров или грузов, то он не должен проходить технический осмотр. Соответственно, штраф за отсутствие протокола технического осмотра в таком случае будет незаконным», — пояснили в ЮК «Дорожный адвокат».

Напомним, Рада ввела штраф за перевозку детей без автокресла.

Ранее Кабмин решил протестировать введение электронных водительских прав и техпаспортов. Для этого будет использоваться приложение Дія.

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Источник: korrespondent.net